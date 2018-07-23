Синоптики пообещали сохранение 30-градусной жары в Москве до конца июля

Синоптики рассказали жителям столичного региона, что конец второго месяца лета будет самым жарким в текущем сезоне.

Ранее Sobesednik.ru писал, что понедельник и вторник наступившей недели будут дождливыми, однако уже со среды в Москву и область придет антициклон, который принесет 30-градусную жару и сухую погоду.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на специалиста погодного центра «Фобос», наступающий в столичном регионе жаркий период станет самым продолжительным за сезон: 30-градусная жара может продержаться в Москве и области до конца июля.

«Надо сказать, что это по всей видимости будет самый продолжительный знойный период. По крайней мере, в этом текущем сезоне, когда температура будет держаться чуть выше плюс 30 градусов. Такая погода задержится не только до конца недели, но может быть, даже и до конца месяца», — приводит слова специалиста ресурс.