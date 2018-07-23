Ещё
Синоптики пообещали сохранение 30-градусной жары в Москве до конца июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики пообещали сохранение 30-градусной жары в Москве до конца июля 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Синоптики рассказали жителям столичного региона, что конец второго месяца лета будет самым жарким в текущем сезоне.
Ранее Sobesednik.ru писал, что понедельник и вторник наступившей недели будут дождливыми, однако уже со среды в Москву и область придет антициклон, который принесет 30-градусную жару и сухую погоду.
Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на специалиста погодного центра «Фобос», наступающий в столичном регионе жаркий период станет самым продолжительным за сезон: 30-градусная жара может продержаться в Москве и области до конца июля.
«Надо сказать, что это по всей видимости будет самый продолжительный знойный период. По крайней мере, в этом текущем сезоне, когда температура будет держаться чуть выше плюс 30 градусов. Такая погода задержится не только до конца недели, но может быть, даже и до конца месяца», — приводит слова специалиста ресурс.
ИД «Собеседник»: последние новости
К 25 июля в Москву на смену тропическим дождям придет 30-градусная жара "Желтый" уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и ветра Синоптики предупредили москвичей о "балтийском синдроме"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам111
«Она просто перестала дышать — и все»12
Загадочная гибель игроков КВН20
Недовольству россиян в соцсетях положат конец806
Это были их сыновья: захват заложников в Москве62
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
00:45
Служащие ярославской колонии задержаны за пытки
Криминал Происшествия
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение