Ещё
Задымленность в Приангарье возникла вследствие лесных пожаров в соседних регионах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задымленность в Приангарье возникла вследствие лесных пожаров в соседних регионах 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
Задымление, установившееся на большей
части Иркутской области в минувшие выходные, имеет происхождение в  Красноярском крае и республике Якутия и не угрожает жизнедеятельности
населения.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц:
«Пока Северо-Западный ветер не сменится,
будем наблюдать дымку, особенно остро это ощутит Братский район. Большая
часть звонков от населения на телефон доверия поступает именно оттуда.
Роспотребнадзор контролирует предельно-допустимую концентрацию вредных
веществ в воздухе. Все показатели в норме».
Специалисты отмечают, что в скором
времени дымка рассеется. При сильном задымлении следует ограничить
прогулки на свежем воздухе и выгул домашних животных в утренние и ночные
часы. В это время движение воздушных масс наименьшее и происходит
скапливание смога в низменных участках местности. Лицам, страдающим
заболеваниями органов дыхания, следует держать при себе необходимые
медикаменты.
В Главном управлении МЧС России по Иркутской области для населения круглосуточно работает телефон доверия 8 (3952) 399-999, по которому можно получить необходимую консультацию.
Хот: последние новости
Сильные дожди, грозы и усиление ветра прогнозируют метеорологи в Прибайкалье Сергей Левченко: Рабочая группа по инвестициям будет создана на базе Представительства Правительства региона при Правительстве РФ в Москве Нарушение правил эксплуатации и неисправность электрооборудования лидируют среди причин пожаров в мае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам112
«Она просто перестала дышать — и все»12
Загадочная гибель игроков КВН22
Недовольству россиян в соцсетях положат конец808
Это были их сыновья: захват заложников в Москве62
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
00:45
Служащие ярославской колонии задержаны за пытки
Криминал Происшествия
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение