Задымленность в Приангарье возникла вследствие лесных пожаров в соседних регионах

Задымление, установившееся на большей

населения.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц:

«Пока Северо-Западный ветер не сменится,

будем наблюдать дымку, особенно остро это ощутит Братский район. Большая

часть звонков от населения на телефон доверия поступает именно оттуда.

Роспотребнадзор контролирует предельно-допустимую концентрацию вредных

веществ в воздухе. Все показатели в норме».

Специалисты отмечают, что в скором

времени дымка рассеется. При сильном задымлении следует ограничить

прогулки на свежем воздухе и выгул домашних животных в утренние и ночные

часы. В это время движение воздушных масс наименьшее и происходит

скапливание смога в низменных участках местности. Лицам, страдающим

заболеваниями органов дыхания, следует держать при себе необходимые

медикаменты.

В Главном управлении МЧС России по Иркутской области для населения круглосуточно работает телефон доверия 8 (3952) 399-999, по которому можно получить необходимую консультацию.