Задымленность в Приангарье возникла вследствие лесных пожаров в соседних регионах 

Задымление, установившееся на большей
части Иркутской области в минувшие выходные, имеет происхождение в Красноярском крае и республике Якутия и не угрожает жизнедеятельности
населения.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц:
«Пока Северо-Западный ветер не сменится,
будем наблюдать дымку, особенно остро это ощутит Братский район. Большая
часть звонков от населения на телефон доверия поступает именно оттуда.
Роспотребнадзор контролирует предельно-допустимую концентрацию вредных
веществ в воздухе. Все показатели в норме».
Специалисты отмечают, что в скором
времени дымка рассеется. При сильном задымлении следует ограничить
прогулки на свежем воздухе и выгул домашних животных в утренние и ночные
часы. В это время движение воздушных масс наименьшее и происходит
скапливание смога в низменных участках местности. Лицам, страдающим
заболеваниями органов дыхания, следует держать при себе необходимые
медикаменты.
В Главном управлении МЧС России по Иркутской области для населения круглосуточно работает телефон доверия 8 (3952) 399-999, по которому можно получить необходимую консультацию.