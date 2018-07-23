В Амурской области и Забайкалье вода продолжает прибывать 

Только в Амуре в среднем на три десятка сантиметра в сутки. На борьбу со стихией вместе со спасателями выходят и местные жители. Но пока прогнозы синоптиков не утешают — дожди продолжатся. Последствия ливней устраняют и в других российских регионах. Буквально за полчаса оказались подтоплены десятки дорог в Краснодарском крае, воды по колено. С трудом передвигаются машины. Аналогичная ситуация в Волгограде. К центральному автовокзалу просто не подъехать. Откачивают воду сейчас также с улиц Самарской области. Некоторые жители Тольятти к таким капризам погоды отнеслись с юмором. В сети появилось видео, как двое молодых людей прямо на проезжей части устроили заплыв на надувном матрасе.