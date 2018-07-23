Сколько дней будем отдыхать в 2019 году?

Интересно, а уже известно, как мы будем отдыхать в 2019 году?

С. Рябушкин, Железногорск

Министерство труда подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году. Красноярцев ждут очень длинные каникулы, а главное — их будет много. Согласно проекту, выходной с субботы 5 января будет перенесён на четверг 2 мая, а воскресенье 6 января перенесут на пятницу 3 мая. Субботу 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая.

В результате, новогодние каникулы для страны начнутся с 30 декабря 2018 года и продлятся по 8 января 2019. На День защитника Отечества отдохнём два дня (они выпадают на субботу и воскресенье). Ещё три дня — на Международный женский день. 8 марта в следующем году очень ловко выпадет на пятницу.