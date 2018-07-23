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Сколько дней будем отдыхать в 2019 году?
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Сколько дней будем отдыхать в 2019 году? 

АиФ Красноярск 19 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Интересно, а уже известно, как мы будем отдыхать в 2019 году?
С. Рябушкин, Железногорск
Министерство труда подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году. Красноярцев ждут очень длинные каникулы, а главное — их будет много. Согласно проекту, выходной с субботы 5 января будет перенесён на четверг 2 мая, а воскресенье 6 января перенесут на пятницу 3 мая. Субботу 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая.
В результате, новогодние каникулы для страны начнутся с 30 декабря 2018 года и продлятся по 8 января 2019. На День защитника Отечества отдохнём два дня (они выпадают на субботу и воскресенье). Ещё три дня — на Международный женский день. 8 марта в следующем году очень ловко выпадет на пятницу.
Майские каникулы в 2019 году поставят рекорд. В честь Первомая будем отдыхать со среды 1 мая по воскресенье 5 мая — пять дней. А на День Победы с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая — четыре дня. На День независимости России, правда, в 2019 году будем отдыхать только один день — непосредственно 12 июня (вторник). А в ноябре на День народного единства — три дня — с 4 по 6 ноября.
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