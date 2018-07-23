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В Германии пивовары столкнулись с дефицитом бутылок
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В Германии пивовары столкнулись с дефицитом бутылок 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Немецким пивоварам из-за жары не хватает тары. Любителей пива просят сдавать бутылки, не откладывая в долгий ящик.
Температура в Германии уже которую неделю не падает ниже отметки в тридцать градусов. В минувшие выходные термометры показывали +34, и, по прогнозам синоптиков, такая жара продержится до августа. Вместе с повышением температуры неуклонно растет спрос на пиво, но пивоваров это уже не радует — они столкнулись с нехваткой бутылок многоразового использования и ящиков для их транспортировки.
"Хотя мы регулярно закупаем новую тару, в наших разливочных цехах ощущается нехватка бутылок. Поэтому: прежде, чем Вы уедете на летний отдых, пожалуйста, сдайте быстрее бутылки от нашего пива обратно в магазин. Наш девиз: сначала возврат, потом каникулы! А пока вы загораете на солнышке, мы снова наполним эти бутылки. Честное слово!" — с таким призывом выступил на своей странице в сети Facebook один из популярных производителей пенного напитка.
По данным отраслевого журнала Inside, «в пивной отрасли сложилась драматическая ситуация», и некоторые пивоваренные заводы не в состоянии выполнить все заказы, тем более, что у каждой фирмы своя форма бутылок и свои подходящие для нее ящики.
По данным одной из крупных пивоваренных компаний, всего в обороте в Германии находится около 500 миллионов бутылок многоразового использования, из которых 180 миллионов приходится на пенный напиток. Но на проблему нехватки бутылок уже жаловались и производители минеральной воды.
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