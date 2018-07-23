Русская погода неоднократно спасала судьбу страны, снег и дождь унесли жизни миллионов немецких солдат

В футбольном состязании между Россией Испанией испанская команда вопреки ожиданию многих болельщиков потерпела поражение. Когда же Москва становилась настоящим полем боя, для победы в котором требуется в десятки раз больше усилий, чем на футбольном матче, на этой земле происходили настоящие чудеса. Иностранные армии, каждый раз преисполненные желания во что бы то ни стало одержать победу в сражении и завоевать Москву, в результате лишь терпели сокрушительное поражение и несли серьезные потери. И хотя нельзя преуменьшать заслуги блистательно обученной и непоколебимой русской армии, стоявшей у них на пути, свою роль в победе также сыграла страшная и суровая российская погода.

Сильнейший дождь, внезапно начавшийся перед финальной серией пенальти во время футбольного матча Россия — Испания, стал неприятным сюрпризом для обеих команд, физически истощенных после игры. Тем не менее резкое изменение погоды стало большим препятствием не для россиян, занимавших на протяжении матча оборонительную позицию, а для испанцев, которые в основном шли в нападение. Погодные условия явно мешали испанской команде. Этот эпизод как бы вернул нас к событиям почти 80-летней давности, к битве за Москву. Таким образом, можно сказать, что поражение испанцев было вполне логичным.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания — Россия

В сентябре 1941 года немецкая армия, которая уже одержала на тот момент несколько крупных побед, выбрала удобный случай для операции по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун». После укрепления сил северной и южной армий, их численность составила свыше миллиона человек, немецкие войска группы армий «Центр» начали яростное наступление. Они были полны решимости победить. Тогда министр пропаганды фашистской Германии попросил главные газеты быть готовыми освободить первую страницу для «великой радостной новости» о том, что немецкая армия ворвалась в Москву.

От рядовых солдат до высокопоставленных немецких чиновников все до единого верили, что это будет последняя битва перед возвращением домой и война завершится в Москве. Они представляли себе, как проведут победный парад в символичном для врага городе, а после этого начнут распоряжаться необъятными землями России. А что русские? Разве им мало поражений? Разве уступающая по опыту и численности русская армия сможет превзойти немецких солдат?

Однако в действительности оказалось, что немцы ошибались. Когда Родина оказалась в смертельной опасности, русские солдаты продемонстрировали удивительную боеспособность. Они могут быть смертельно ранены, могут быть готовы пожертвовать своей жизнью, но чем ближе для них была последняя минута боя, тем упрямее они становились. Немецкие элитные войска были истощены после битвы, напоминающей мясорубку. Линия обороны советских солдат становилась все плотнее и плотнее, а ряды запасных войск казались неиссякаемыми.

Еще страшнее для немцев было то, что погода в России начала меняться. В начале октября вдруг начался сильный дождь, который вскоре сменил и снег. При этом в России очень мало нормальных дорог. Простые и грунтовые дороги, по которым даже в нормальную погоду нельзя проехать без труда, дождь и снег превращаются в сплошное болото. Поэтому когда на Москву на полной скорости направилось более тысячи немецких танков, они неизбежно погрязли в грязи и не могли двинуться с места. Та же участь ждала и колесный транспорт, следовавший за танками в качестве дополнения. Немецкое наступление стало сильно замедляться, в то время как русские полагались на слякоть, вызванную непогодой. Они упорно обороняли города и деревни. Время! Именно время было не на руку немецкой армии, и чем дольше тянулась битва, тем хуже было для них. Основная идея «блицкрига», молниеносной войны, заключается в быстром прорыве механизированного корпуса. Однако в тот момент механизированный корпус оказался парализован, поэтому осуществить «блиц» не представлялось возможным.

В середине октября температура продолжила падать, грязные дороги замерзли, и немцы могли, наконец, снова запустить двигатели свои машин. Но это было всего лишь временное улучшение перед и поражением, так как вскоре поле боя охватил лютый русский мороз: температура опустилась до −40 градусов. Спустя пять месяцев ожесточенных боев немцы так ничего и не добились и в итоге потерпели поражение. К началу 1942 года фашистская армия потеряла более 400 тысяч немецких солдат, включая подкрепление, но так и не смогла завоевать Москву. Миф о непобедимости немецкой армии был развеян. После окончания Второй мировой войны известный английский фельдмаршал Б. Монтгомери, изучив историю битвы, с благоговением сказал: на войне есть один железный закон — наступление на Москву непременно обречено на неудачу.