Погода 24-26 июля в Новосибирске: самый холодный день еще впереди

За последние дни в Новосибирской области заметно похолодало, и виной тому мощный антициклон, центр которого сейчас находится над районами Омска . Нам досталась восточная периферия циклона — с ее мощной облачностью и довольно сильными дождями, особенно над восточной частью нашего региона.

Такая погода продержится еще пару дней, пока циклон не станет уходить в Казахстан и дальше на Монголию , оставив Новосибирскую область в тылу, за холодными фронтом, рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова

Наиболее холодные температуры будут достигнуты во вторник, 24 июля: +12, +14 градусов ночью и +16, +18 градусов днем. Ожидаются интенсивные осадки. Затем температура начнет постепенно повышаться: днем в среду и четверг до +21, +24 градусов. Интенсивность осадков ослабеет, хотя местами еще будут возможны дожди и грозы, но уже совсем небольшие. Скорость ветра составит 3-8, местами порывы до 14 метров в секунду.

Впрочем, новосибирцам не стоит унывать: лето еще не закончилось. «У нас еще только 23 июля, и вероятно возвращение тепла. Сейчас просто произошло ослабление жары. Если бы циклон не сместился, у нас по-прежнему было бы тепло. Готовящийся сейчас долгосрочный прогноз на август пока обнадеживает», — добавила Марина Виноградова.

Более оптимистичный прогноз на 24 июля дает Росгидрометцентр — днем до +21 градуса. Впрочем, затем столичные синоптики предвещают температуру +21, +23 градуса вплоть до окончания недели. Вероятность дождей уменьшится с 91% во вторник до 85% в среду и 55-70% в последующие дни.

«Яндекс. Погода» предсказывает +18, +20 градусов 24 июля, дождливое утро и пасмурный день. Такое же дождливое утро, по данным сервиса, ожидает новосибирцев и в среду, с последующими прояснениями в течение дня, а также температурой +18, +22 градуса. Новая порция осадков ожидает новосибирцев в четверг вечером.

В прогнозе Weather.com все наоборот: сухой вторник, мокрая среда, снова сухой четверг и вновь дождливая пятница. С температурами западные синоптики солидарны с российскими коллегами.

На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.