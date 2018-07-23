Одну из центральных улиц Пятигорска затопило во время ливня 

Проспект Кирова в Пятигорске залило во время дождя, сообщили местные жители в социальных сетях.
В воскресенье 22 июля местами на Ставрополье прошли дожди. Пятигорск оказался не готов к осадкам: городские ливневые стоки не вместили в себя дождевую воду, и одна из центральных улиц оказалась затоплена.
Горожане прислали видеоролик, на котором заметно, что вода залила всю проезжую часть и поднялась до уровня тротуаров. На видео юноша переносит девушку на спине через дорогу. В комментариях местные жители рассказали, что ливень также прошёл в районе Скачек, в Иноземцево и в Ессентуках. Станицу Зольскую и Георгиевск стихия обошла стороной.
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Публикация от Сарафанное радио КМВ (@sarafannoe_radio_kmv) 22 Июл 2018 в 9:58 PDT