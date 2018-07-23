Ещё
Одну из центральных улиц Пятигорска затопило во время ливня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Одну из центральных улиц Пятигорска затопило во время ливня 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Проспект Кирова в Пятигорске залило во время дождя, сообщили местные жители в социальных сетях.
В воскресенье 22 июля местами на Ставрополье прошли дожди. Пятигорск оказался не готов к осадкам: городские ливневые стоки не вместили в себя дождевую воду, и одна из центральных улиц оказалась затоплена.
Горожане прислали видеоролик, на котором заметно, что вода залила всю проезжую часть и поднялась до уровня тротуаров. На видео юноша переносит девушку на спине через дорогу. В комментариях местные жители рассказали, что ливень также прошёл в районе Скачек, в Иноземцево и в Ессентуках. Станицу Зольскую и Георгиевск стихия обошла стороной.
Читайте STAV.AIF.RU в соцсетях:
Facebook;«ВКонтакте»;«Одноклассники»;«Яндекс. Дзен».
Публикация от Сарафанное радио КМВ (@sarafannoe_radio_kmv) 22 Июл 2018 в 9:58 PDT
АиФ Ставрополье: последние новости
Минеральные Воды экономят на воде в жару Штормовое предупреждение объявили на 19-21 июля на Ставрополье Пережить жару. Из-за высоких температур чаще болеют, тонут, бьются
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве54
Недовольству россиян в соцсетях положат конец273
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»785
Украинскую певицу затравили за любовь к России47
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение