В Афинах запустили мобильное приложение, которое предупредит о риске теплового удара

Муниципалитет города Афины совместно с Национальной обсерваторией запустили специальное мобильное приложение для смартфонов, которое поможет жителям и гостям греческой столицы защитить себя от жары.

В эти дни Греция оказалась в объятиях жаркой погоды — на прошлой неделе температура, например, в столичном регионе достигла 36 градусов. По прогнозам синоптиков, температурный рекорд нынешнего лета будет побит уже в понедельник, 23 июля, когда воздух в некоторых регионах Эллады прогреется выше 40 градусов. Не легче будет и в самой греческой столице — днем здесь ожидают до 38 градусов.

Понятно, что такие высокие температуры представляют угрозу для здоровья людей — существует риск получить солнечный удар, на фоне жары могут обостриться имеющиеся недуги. Уберечься от негативных последствий обрушившегося зноя жителям и гостям Афин поможет специальное мобильное приложение.

Программа, доступная пользователям популярных мобильных систем, позволяет использовать персонализированные предупреждения о риске теплового удара в зависимости от текущего местоположения. Приложение, как уверяют его разработчики, использует в режиме реального времени спутниковые данные и другие сведения для оценки температуры, влажности и уровня дискомфорта для каждого квадратного километра того или иного района Афин.

Кроме того, программа подскажет прохладные места и районы вокруг греческой столицы, где можно укрыться от зноя. При этом пользователей снабдят инструкциями на карте о местоположении «спасительных пунктов». Можно также создать несколько персональных профилей для того, чтобы иметь возможность защитить от жары, например, пожилых членов семьи или детей.

«Новаторство этого приложения заключается в том, что оно превращает существующие научные знания в мгновенную информацию, которая может использоваться широкой публикой при помощи смартфона», — приводит греческая газета «Катимерини» слова Ифигении Керамицоглу, главного исследователя Института астрономии, астрофизики, применения космической техники и дистанционного зондирования (IAASARS). «Это потрясающее сочетание передовых космических и ИТ-технологий, имеющихся в руках жителей города», — отметила она.