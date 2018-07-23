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Асфальт в Саратове смыло дождем
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Асфальт в Саратове смыло дождем 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Огромный кусок дорожного покрытия буквально уплыл под потоками дождевой воды. Жители Саратова сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что асфальт в городе практически растворяется под ногами. В группе «Типичный Саратов» пользователь Елена Юрова выложила две фотографии, на которых видно разрушение дороги.
«Асфальт на СХИ сбежал…», — гласит подпись под фото. В комментариях саратовцы задумались над тем, как поведет себя покрытие на недавно отремонтированных дорогах.
Напомним, синоптики обещают в Саратове и Саратовской области дождливую погоду как минимум до конца текущей недели.
Фото: соцсети
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