Асфальт в Саратове смыло дождем

Огромный кусок дорожного покрытия буквально уплыл под потоками дождевой воды. Жители Саратова сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что асфальт в городе практически растворяется под ногами. В группе «Типичный Саратов» пользователь Елена Юрова выложила две фотографии, на которых видно разрушение дороги.

«Асфальт на СХИ сбежал…», — гласит подпись под фото. В комментариях саратовцы задумались над тем, как поведет себя покрытие на недавно отремонтированных дорогах.

Напомним, синоптики обещают в Саратове и Саратовской области дождливую погоду как минимум до конца текущей недели.

Фото: соцсети