Ещё
Власти Краснодара объявили штормовое предупреждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Краснодара объявили штормовое предупреждение 

Новая Кубань 20 июля 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 июля — Новая Кубань. Администрация Краснодара сегодня до конца суток и на 21 июля объявила экстренное предупреждение.
Синоптики снова прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра. Его порывы могут достигать 25 м/с.
Согласно данным кубанского бассейнового водного управления, приток воды в Краснодарское водохранилище по состоянию на 8 утра сегодня составлял 507 м3/сек. Свободная емкость чаши водохранилища — 1184 млн куб. м.
В случае возникновения экстренных ситуаций краснодарцы могут обратиться по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112».
Тем временем в некоторых районах города уже начался проливной дождь.
В прошлый раз локальное выпадение обильных осадков стало причиной подтоплений в городе, последствия которых устраняли несколько дней.
* Три 17-этажных жилых дома, книжную ярмарку и Чистяковскую рощу затопило в Краснодаре
Новая Кубань: последние новости
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Кубани и Республики Адыгея Пляж Архипо-Осиповки эвакуировали из-за смерча В Сочи погиб молодой проводник из Красноярска
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве55
Недовольству россиян в соцсетях положат конец280
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»788
Украинскую певицу затравили за любовь к России47
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение