В Краснодаре продлили штормовое предупреждение о ливнях

Краснодаре действие штормового предупреждения о сильных дождях продлили по 24 июля, сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно прогнозам синоптиков, сильные дожди, ливни с грозой, градом, усилением ветра до 25 м/с возможны до конца суток 23 июля и в течение дня 24 июля. «По поручению Евгения Первышова вся имеющаяся у города техника готова, оперативный штаб продолжит работу», — отмечает пресс-служба.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», 22 июля в Краснодаре за полчаса выпало 47 мм осадков при месячной норме 60. В результате оказались подтоплены участки более 20 улиц, была остановлена работа общественного транспорта.

Всего в ЕДДС поступило 88 обращений о подтоплениях в различных районах города. Для ликвидации последствий разгула стихии создали оперативный штаб, который возглавил Евгений Первышов.

Вечером в воскресенье и в течение ночи ликвидировали 47 подтоплений улично-дорожной сети и придомовых территорий.