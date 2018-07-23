Ещё
В Краснодаре продлили штормовое предупреждение о ливнях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре продлили штормовое предупреждение о ливнях 

Деловая газета. Юг 50 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодаре действие штормового предупреждения о сильных дождях продлили по 24 июля, сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно прогнозам синоптиков, сильные дожди, ливни с грозой, градом, усилением ветра до 25 м/с возможны до конца суток 23 июля и в течение дня 24 июля. «По поручению Евгения Первышова вся имеющаяся у города техника готова, оперативный штаб продолжит работу», — отмечает пресс-служба.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», 22 июля в Краснодаре за полчаса выпало 47 мм осадков при месячной норме 60. В результате оказались подтоплены участки более 20 улиц, была остановлена работа общественного транспорта.
Всего в ЕДДС поступило 88 обращений о подтоплениях в различных районах города. Для ликвидации последствий разгула стихии создали оперативный штаб, который возглавил Евгений Первышов.
Вечером в воскресенье и в течение ночи ликвидировали 47 подтоплений улично-дорожной сети и придомовых территорий.
Деловая газета. Юг: последние новости
Подтопления после сильного дождя ликвидируют в Краснодаре На Кубани во II квартале банки увеличили выдачу кредитных карт на 65% В Анапе передали в собственность государства недвижимость «Свидетелей Иеговы»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор353
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли99
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России108
Названа дата «смерти» Интернета15
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение