Ещё
В Сургутском районе тушат лесной пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сургутском районе тушат лесной пожар 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Один действующий лесной пожар зарегистрирован на территории Югры. Хвойный лес горит в Сургутском районе на территории Тайлаковского участкового лесничества.
Огонь охватил территорию площадью 1,5 га. Вид пожара — низовой. Вероятной причиной возгорания стала гроза. Такую информацию предоставили в пресс-службе МЧС по ХМАО по состоянию на 6 утра.
Отметим, что всю текущую неделю в Югре прогнозируется жаркая сухая погода. Температура воздуха днем будет достигать +29 ºС. Поэтому IV и V классы пожарной опасности прогнозируются в Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Кондинском районах.
АиФ Югра: последние новости
В Кондинском районе горит лес Ваш компьютер взламывает Пентагон! Советы по информационной безопасности Продлеваем жизнь! Югорский Пенсионный фонд – о повышении возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве54
Недовольству россиян в соцсетях положат конец273
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»785
Украинскую певицу затравили за любовь к России47
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение