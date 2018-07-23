В Сургутском районе тушат лесной пожар 

Один действующий лесной пожар зарегистрирован на территории Югры. Хвойный лес горит в Сургутском районе на территории Тайлаковского участкового лесничества.
Огонь охватил территорию площадью 1,5 га. Вид пожара — низовой. Вероятной причиной возгорания стала гроза. Такую информацию предоставили в пресс-службе МЧС по ХМАО по состоянию на 6 утра.
Отметим, что всю текущую неделю в Югре прогнозируется жаркая сухая погода. Температура воздуха днем будет достигать +29 ºС. Поэтому IV и V классы пожарной опасности прогнозируются в Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Кондинском районах.