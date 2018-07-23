Лесные пожары. В Алтайском крае в самом разгаре пожароопасный сезон

Как сообщили в Минприроды Алтайского края, причиной возгорания стало нарушение пожарной безопасности. Огонь увидели с пожарно-наблюдательной вышки. В тушении участвовали восемь работников лесничества, две лесных пожарных машины и два трактора.

Видно сверху

Всего с начала пожароопасного сезона, который в регионе официально начался 12 апреля, на землях лесного фонда края произошло уже 98 пожаров.

Огнём повреждён лес на территории 85 гектаров. Четверть лесных пожаров в крае были обнаружены с воздуха, во время вертолётного патрулирования. Своевременное обнаружение очагов возгорания не позволило огню распространиться и привести к трагедии, подобной той, что случилась в крае в 2010 году. Тогда огонь, пришедший со стороны Казахстана , уничтожил более 300 домов в селе Николаевка Михайловского района.

В этом году в тушении лесных пожаров уже приняли участие 579 работников пожарных сил, было задействовано 220 автоцистерн и 74 трактора. Общий налёт патрульных вертолётов — 139 часов 20 минут — почти шесть суток.

Больше всего сегодня пожаров в Красноярском рае — там зафиксировано 145 очагов, с площадью возгорания в 121 тыс. гектаров. «Горячо» и в лесах Томской области . На Алтае ситуация проще — жаркая погода перемежается здесь проливными дождями. Тем не менее расслабляться пока рано. По прогнозам синоптиков, жителей края ждёт ещё достаточно сухих и жарких дней с температурой воздуха выше 25 градусов, хотя откровенного зноя, выше 35 градусов тепла, до середины августа не ожидается.

Рано расслабляться

Вероятность возникновения природных пожаров существует на всей территории Алтайского края. Высокий класс опасности присвоен пяти районам — Благовещенскому, Ключевскому, Кулундинскому, Родинскому, Угловскому и городу Славгороду

Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара, жителям края следует соблюдать меры безопасности. МЧС края предупреждает, что нельзя бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки. Не стоит разводить костры в пожароопасный период, тем более сжигать мусор в лесу. Нельзя использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов. Рискованно оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла, которые на солнце могут сыграть роль линзы и поджечь траву. Также источником возгорания может служить мусор, особенно обтирочный материал для автомобиля, пропитанный маслом и бензином.

Всплеск возгораний в лесу не случайно приходится на выходные дни — в большинстве лесных пожаров виноват человек. Поэтому, находясь на природе, стоит не только убирать мусор за собой, но и присматривать за результатом деятельности других людей. Убрать чужую бутылку, затушить чей-то тлеющий костёр — дело одной минуты, но это может спасти от гибели множество деревьев и лесных животных.

Кстати

В случае возникновения техногенного пожара в жилом секторе гражданам рекомендовано незамедлительно приступить к тушению пожара, вызвать пожарных, защитить органы дыхания от продуктов горения мокрой тканью, использовать огнетушители, воду или плотную ткань для прекращения доступа воздуха к огню.

Если пожар потушить не удаётся — стоит покинуть помещение, убедившись, что в нём никого не осталось, плотно закрыв окна и двери. По задымлённым коридорам передвигаться ползком или на четвереньках, опасаться обрушения конструкций или провалов пола. При сильном задымлении лестничных пролётов выход с верхних этажей (выше четвёртого) опасен из-за возможности отравления угарным газом. В этом случае целесообразно спасаться через лоджию, окна, либо ожидать пожарных, максимально обеспечив герметизацию квартиры — закрыв окна на дымную сторону, двери на лестницу, заложив щели мокрыми тряпками.