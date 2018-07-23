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Последствия ливня: на Московском шоссе около Ботанического сада смыло грунт
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Последствия ливня: на Московском шоссе около Ботанического сада смыло грунт 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В некоторых местах из-за воды обрушились бетонные плиты
Жители областной столицы пожаловались на некачественно выполненные работы у Ботанического сада. Грунт на склонах размыло проливным дождем, который шел все выходные.
— Я ехала на автобусе и увидела, как огромный поток воды стекал прямо на пешеходные дорожки с Московского шоссе. Ливневая канализация не справлялась, — рассказала местная жительница.
Городские улицы утопали в воде
В субботу, 21 июля, областная столица превратилась в «Венецию» из-за обильных осадков. Машины буквально плыли по улицам. Местами в городе вставал общественный транспорт, а самарцы не знали, как им попасть домой.
Не так давно со стихией не справилась и самарская набережная. Земля вместе с газоном сползла со склонов у Ладьи прямо на тротуары.
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