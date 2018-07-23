Дожди в Саратове прекратятся только к четвергу

В середине этой недели намечается тенденция в сторону увеличения температуры и прекращения осадков. С четверга дождей не ожидается. Об этом рассказал руководитель Саратовского областного гидрометцентра Михаил Болтухин

По его словам, темература повысится до 29-34 грудусов по области, в Саратове — до 28-30 градусов тепла.

— В эти дни осадки сопровождаются грозами, шквалистыми усилениями ветра. Это происходит за счет активизации циклона на полярном фронте. Вообще, июль — самый жаркий и при этом самый дождливый месяц года. У нас была аномальная жара и теперь такие же аномальные дожди. Подобное случается. В некоторый районах фиксировались 46 и 60 миллиметров осадков, что больше месячной нормы. Однако с четверга погода нормализуется, — рассказал Михаил Болтухин.