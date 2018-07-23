Дожди и грозы в Воронежской области продолжатся на новой рабочей неделе 

Осадков не будет только в пятницу. На новой рабочей неделе в Воронежской области продолжатся дожди и грозы. Единственным днём без осадков, по прогнозам синоптиков, станет пятница, 27 июля. При этом всю неделю будет тепло — до +29. Подробный прогноз опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 23 июля, в Воронеже облачно с прояснениями, ожидается сильный дождь, временами гроза. Температура воздуха до +27 градусов. В Воронежской области днём временами умеренные, а местами сильные дожди, в отдельных районах небольшие осадки и гроза. Температура до +29 градусов. Во вторник, 24 июля, в Воронеже умеренный дождь и гроза. Ночью до +20 градусов, днём до +26. По Воронежской области облачно с прояснениями, местами небольшие и умеренные дожди, возможна гроза. Ночью до +20, днём до +28 градусов. В среду, 25 июля, в Воронеже ночью до +19, днём до +26. Временами из-за облаков будет выглядывать солнце, ожидается умеренный дождь и гроза. В регионе местами умеренные дожди и грозы, ветер восточный 4-9 м/с, а при грозе порывы до 17 м/с. Ночью столбики термометров покажут до +21, днём до +29 градусов. Четверг, 26 июля, будет похож на предыдущие дни. По области также ожидаются дожди, но уже без гроз. Будет облачно с прояснениями. Температура ночью до +18 градусов, днём до +26. В пятницу, 27 июля, солнце станет чаще выглядывать из-за облаков. Ни осадков, ни гроз не ожидается. Ночью до +20 градусов, а днём воздух прогреется до +28. Ветер восточный 6-11 м/с. Дарья Крымова