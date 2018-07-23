Сильный ветер повалил в Петербурге дуб времен Петра I

Гроза с сильными порывами ветра 21 июля повалила один из самых старых и знаменитых дубов Петербурга . В заказнике «Северное побережье Невской губы» на Приморском шоссе. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Дерево росло на этом месте с начала 18 века. От его падения никто не пострадал.

Могучий дуб был известен своими размерами: высота 21 метр, диаметр ствола составлял полтора метра. Дерево было занесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев.

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