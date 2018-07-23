В Волгограде ушел под воду еще один участок Нулевой Продольной

Нулевая Продольная Волгограда после каждого нового дождя показывает все новые и новые болевые точки. В этот раз вслед за участком от улицы маршала Крылова до стадиона в гигантских лужах едва не утонула дорога рядом с Центральным концертным залом.

Слой воды укрыл и дорогу рядом с бронекатером БК-13 — Потоп в Волгограде. Серия третья. Проплыли перекресток к 7 -й Гвардейской, потом хлебнули воды в районе музея — панорамы «Сталинградская битва» и улицы Комсомольской, — рассказывает волгоградец Максим Гелунов. — У ЦКЗ тоже сильно подтопило. А ведь если бы Нулевую Продольную и проектировали, и строили по уму, то всех этих проблем можно было бы избежать.

По словам автомобилистов, рядом с ротондой сильный дождь успел вымыть на дорогу горы грязи.

— Вода, грязь и валяющийся на дороге мусор — какие еще испытания можно добавить на полосу препятствий, которую называют новой дорогой? — рассуждает автомобилист Андрей Локшанский.

После третьего серьезного дождя в Волгограде вновь перекрыли Нулевую Продольную. Из-за осадков горожанам пришлось откапывать свои машины и искать объездные пути. По словам синоптиков, такой же сильный дождь обрушится на город сегодня ночью.