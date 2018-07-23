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Южный циклон с дождями не уходит из Орловщины
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Южный циклон с дождями не уходит из Орловщины 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В ближайшие дни Орловская область по-прежнему будут находиться под влиянием циклона с юга. Ожидается теплая погода с дождями различной интенсивности, в отдельных районах с грозами, сообщают синоптики Центрального УГМС.
Сегодня, 23 июня, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью прошли небольшие (1-2мм), местами умеренные (2-3мм) дожди. Днем временами дожди, местами небольшие, в отдельных районах сильные (до 5мм) дожди с грозами.
Утром местами туман. Ветер восточной четверти ночью 4-9 м/с, днем усилится до 6-11 м/с, при грозах местами порывы будут достигать до 17 м/с. Температура воздуха ночью составила +15°С.. +20°С. Днем столбики термометров покажут +24°С.. +29°С.
Сообщение Южный циклон с дождями не уходит из Орловщины появились сначала на РИА 57.
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