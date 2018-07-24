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Погода в Молдове: республику накроют ливни
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Погода в Молдове: республику накроют ливни 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове сегодня ожидается переменная облачность. При этом сохранятся высокие температуры, местами ожидаются осадки — дожди, переходящие в грозы.
Температура воздуха ночью составит +20…+22 С. Днём воздух прогреется до +29 С.
Ветер будет умеренным. Атмосферное давление в норме.
В последующие сутки Молдову ждёт дождливая погода.
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Температура воздуха существенно не изменится.
Народные приметы
В православной церкви 24 июля чествовали святую Ольгу, которая многое сделала для принятия христианства на Руси. Согласно преданию, Ольга была женой князя Игоря, и последний уже при встрече с будущей супругой отметил ее благочестивый нрав. Игорь, увидев девушку, сразу воспылал к ней страстью и попытался склонить к греху. Однако Ольга сказала, что для начала он должен на ней жениться. Игорь и Ольга заключили брак, и в скором времени у них родился князь Святослав. Однако счастливое семейство недолго прожило вместе, ведь Игоря убили древляне во время сбора подати. После этого правитель древлян предложил Ольге вступить с ним в брак. Та сделала вид, что согласна это сделать, и заманила посольство древлян в Киев, где предала их смерти. После этого она распорядилась сжечь город Искоростень — столицу древлян. Жители города были либо убиты, либо проданы в рабство. Конечно, эти легенды говорят о том, что Ольга была очень жестоким человеком. В то же время, известны ее благие дела. Так, летописи одержат в себе сведения, согласно которым, Ольга активно занималась обустройством хозяйственной и политической жизни своего государства.
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