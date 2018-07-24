Погода в Молдове: республику накроют ливни

КИШИНЕВ , 24 июл — Sputnik . По прогнозам синоптиков, в Молдове сегодня ожидается переменная облачность. При этом сохранятся высокие температуры, местами ожидаются осадки — дожди, переходящие в грозы.

Температура воздуха ночью составит +20…+22 С. Днём воздух прогреется до +29 С.

Ветер будет умеренным. Атмосферное давление в норме.

В последующие сутки Молдову ждёт дождливая погода.

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Температура воздуха существенно не изменится.

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