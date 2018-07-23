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Прогноз погоды. Тучи отступают, антициклон несёт жару
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Прогноз погоды. Тучи отступают, антициклон несёт жару 

nn.ru 40 минут назад
Фото: nn.ru
В понедельник, 23 июля, раннее утро ясное и прохладное: свежий восточный ветер довольно сильный — и сохранит свой напор на целый день. А вот солнце уже припекает, поэтому столбики термометров быстро поднимутся с +15 °С до +19 °С. Днём будет держаться переменная облачность, разогреет до +21… +24 °С. Вечером небо затянется плотными облаками, локально пройдут дожди, температура опустится до +17 °С.
Атмосферное давление пока ещё ниже нормы, 749 мм рт.ст.
Во вторник, 24 июля, нас ждёт довольно пасмурное утро с температурой от +17 °С до +20 °С, ветер по-прежнему восточный, 4-5 м/с. Днём место на небе займёт переменная облачность, солнце будет периодически выглядывать — и разогреет воздух до +23… +25 °С. Синоптики не исключают кратковременные дожди. Вечером облачно с прояснениями, сообщает Погода. НН.ру, +21… +23 °С. Ночь ожидается ясная и уже довольно тёплая.
Среда, 25 июля, будет довольно облачной. Температура в течение дня повысится с утренних +18 °С до дневных +26… +28 °С — и будет немного душновато. Атмосферное давление нормализуется, а значит, нас ждёт погода без осадков. Ветер юго-восточный, 3-4 м/с. Вечером тепло, +22… +25 °С.
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