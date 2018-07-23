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В Корее зафиксирована самая жаркая за всю историю наблюдений ночь
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В Корее зафиксирована самая жаркая за всю историю наблюдений ночь 

Российская Газета 1 час назад
Прошедшая ночь стала самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в Южной Корее.
Как сообщили в управлении по метеорологии, рано утром температура воздуха в районе приморского города Каннын составила +31 градус Цельсия. Это абсолютный рекорд с 1907 года, когда в республике стали регулярно следить за температурой воздуха.
К 8 часам утра в Канныне было уже более 32 градусов. На термометрах в южнокорейской столице в предрассветные часы было 29,2 градуса, что также является историческим рекордом для Сеула.
Отметим, что нынешнее лето удивляет синоптиков небывалой жарой. Днем столбики термометров по стране приближаются к отметке в 40 градусов. Вчера в одном из южных городов страны температура составила 39,2 градуса.
Сегодня в Корее воздух раскалится до +37 градусов. На некоторых шоссе стал плавиться асфальт. В ряде районов начались перебои с электричеством, так как везде включены кондиционеры, что резко увеличило нагрузку на сеть.
Правительство намерено инициировать поправки в закон, которые позволят и жару признавать стихийным бедствием, что позволит объявлять соответствующий режим в наиболее пострадавших районах и оказывать помощь из государственного бюджета.
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