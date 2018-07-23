Синоптики прогнозируют в Ростове дождливую и пасмурную неделю

Дождь будет идти почти каждый день

В понедельник, 23 июля, в южной столице пойдет дождь. Температура воздуха поднимется до +28 градусов днем и до +22 градусов ночью. Погода будет безветренной.

Во вторник, 24 июля, синоптики прогнозируют до +28 днем и +22 ночью. Весь день будет пасмурно, но дождь пойдет только в среду вечером. 25 июля ожидается до +30 днем и +22 ночью.

— В четверг, 26 июля, весь день будет облачно с прояснениями, ветер до 4 метро секунду, температура +32 градуса днем и +25 ночью. В пятницу снова пойдет дождь, ветер до 5 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +32 днем и +26 ночью, — сообщает «Яндекс. Погода».