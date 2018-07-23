Специалисты рассказали о причинах появления дымки над Барнаулом

В управление в последнее время с таким вопросом обращается много горожан, которые полагают, что дымка появилась из-за пожаров. Но эту версию опровергают специалисты, заявляя, что «данное явление носит естественный природный характер», причина которого — антициклон. В инверсионном слое накапливается влага, и происходит помутнение воздуха, которое проявляется дымкой.

При этом превышения вредных веществ в воздухе не выявлено. Кроме того, ландшафтных лесных пожаров в городе также не зафиксировано.