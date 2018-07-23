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Специалисты рассказали о причинах появления дымки над Барнаулом
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Специалисты рассказали о причинах появления дымки над Барнаулом 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Специалисты Минприроды Алтайского края пояснили, почему над Барнаулом наблюдается задымленность.
В управление в последнее время с таким вопросом обращается много горожан, которые полагают, что дымка появилась из-за пожаров. Но эту версию опровергают специалисты, заявляя, что «данное явление носит естественный природный характер», причина которого — антициклон. В инверсионном слое накапливается влага, и происходит помутнение воздуха, которое проявляется дымкой.
При этом превышения вредных веществ в воздухе не выявлено. Кроме того, ландшафтных лесных пожаров в городе также не зафиксировано.
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