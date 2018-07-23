Количество осадков в Чите с начала июля в три раза превысило норму

ЧИТА , 23 июля. / ТАСС /. Дожди, которые почти ежедневно идут в Чите, привели к тому, что с 1 по 22 июля количество осадков в городе в три раза превысило месячную норму. Июль уже стал самым дождливым за всю историю наблюдений.

"С 1 по 22 июля в Чите выпало 333 миллиметра осадков при месячной норме в 104 миллиметра, что составляет 320% среднего месячного количества осадков", — сообщается в понедельник на сайте читинского гидрометцентра.

19 июля синоптики уже сообщали, что текущий месяц в Чите признан самым дождливым за всю историю наблюдений, на тот момент количество выпавших в городе осадков превышало норму в 2,5 раза.