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На Новосибирск спустился обширный высотный циклон: синоптики объяснили природу утреннего тумана
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На Новосибирск спустился обширный высотный циклон: синоптики объяснили природу утреннего тумана 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские синоптики объяснили природу происхождения сегодняшнего тумана и отметили, что туманы не задержатся в городе надолго.
«На нашей территории сейчас расположен обширный высотный циклон. В связи с тем, что циклон снизился на нашу территорию с севера, произошло ослабление жары, понижение температур, прошли обильные осадки. Так называемые адвективные туманы, они в такой синоптической ситуации как раз частое явление, когда большое количество осадков и прохладная воздушная масса», — рассказала корреспонденту НГС. НОВОСТИ начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Она добавила, что на завтра синоптики ещё прогнозирую туманы, но сейчас это явление временное. Предполагается, что циклон вскоре сместится на юго-восток и в Новосибирске потеплеет.
Сегодня утром из-за тумана в Новосибирске не смог приземлиться самолёт из греческих Салоников.
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