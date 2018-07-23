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Жарко и без дождей: синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю
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Жарко и без дождей: синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Всю неделю пермяки смогут ходить в шортах. А теплые вещи пусть подождут
По предварительным прогнозам синоптиков, погода на этой неделе будет радовать пермяков.
Сегодня, 23 июля, в Перми ожидается температура до +25 градусов, без осадков. Во вторник, 24 июля, воздух прогреется до +28 градусов. В последующие дни произойдет дальнейший рост температуры. Ее пик синоптики прогнозируют на пятницу, 27 июля, когда столбик термометра покажет +31 градус в Перми. На протяжение всех дней дождей не ожидается. Похолодание вероятно в воскресенье, 29 июля. Температура опустится до +25 градусов, возможны дожди и грозы. На следующей неделе ожидается незначительное похолодание до +24 градусов, вероятны дожди. По словам синоптиков, жаркую погоду в Прикамье определяет мощный антициклон. — Под влиянием этого антициклона ожидается достаточно продолжительный период малооблачной погоды с постепенным повышением температуры воздуха, — объяснили 59.ru в ГИС-центре ПГНИУ. — В конце июля средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы по югу края на три градуса, а по северо-западу на четыре-пять градусов. К 26 июля температура повысится еще на 1–2 градуса, по северной части Пермского края — до +33 градусов. Синоптики предупреждают, что из-за сильной жары и отсутствия дождей в Прикамье возрастет опасность лесных пожаров. Как животные переносят жару в зоопарке и что делают для их комфорта, можно узнать в материале 59.ru.
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Тепло и почти без осадков: рассказываем о погоде в Перми на конец недели Засуха и жара +33°: синоптики рассказали о погоде в Прикамье на конец июля «Хаски плачет»: в Перми ищут хозяина для пса, два дня просидевшего на привязи на стадионе «Молот»
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