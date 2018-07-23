Ещё
Проливные дожди отключили светофоры на Ипподромской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проливные дожди отключили светофоры на Ипподромской 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Утром 23 июля отключились светофоры на перекрёстке Ипподромской и Писарева в Центральном районе Новосибирска.
«На месте уже работает бригада. [Отключение] опять вызвано стабильными ночными, вчерашними дождями — там небольшое замыкание», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
Кроме того, по данным учреждения, не работают светофоры на перекрёстке Троллейной и Степной в Ленинском районе. По предварительной информации, они также могли отключиться из-за дождя. Бригада СМЭУ уже разбирается с неполадками — к обеду светофоры на перекрёстках должны заработать, добавили в СМЭУ.
Такая же ситуация возникала в Новосибирске в середине июня: тогда из-за непогоды отключились светофоры сразу в нескольких местах.
ngs.ru: последние новости
На Новосибирск спустился обширный высотный циклон: синоптики объяснили природу утреннего тумана Новосибирцы массово переплыли Обь от Бугринского моста до набережной Отдыхать придётся долго: Минтруд назвал выходные дни в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»558
Россия конфискует свои резервы в США53
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию24
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков45
В Самаре украли «пирамиду позора»19
Видео
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение