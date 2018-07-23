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В Ростове 23 и 24 июля продолжатся сильные сильные, с градом и грозами
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В Ростове 23 и 24 июля продолжатся сильные сильные, с градом и грозами 

Ростовские Вести 28 минут назад
По информации Ростовского гидрометеоцентра местами по Ростовской области, в том числе в городе Ростове-на-Дону сегодня 23 и завтра 24 июля местами по территории Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений в виде сильного дождя, ливней сочетающихся с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. Спасатели просит жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, необходимо максимально исключить пребывание на улице, при парковке автотранспорта быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.
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