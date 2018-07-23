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Средний Урал ждет жаркая неделя
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Средний Урал ждет жаркая неделя 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Начало рабочей недели на Среднем Урале выдастся жарким. По прогнозам синоптиков, днем 23-25 июля воздух прогреется до 24-31 градуса. В понедельник, 23 июля, солнце временами будет скрываться за облаками, в другие дни ожидается малооблачная погода. Ночью столбики термометра будут опускаться до плюс 10-16 градусов, передает "Уралинформбюро".
Кроме того, сегодня будет дуть переменный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду, 24-25 июля он усилится до 2-7 метров с порывами до 10 метров в секунду и сменит направление на северный. Осадков не ожидается.
В столице Урала днем 23-25 июля будет жарко, без дождей, столбики термометров поднимутся до +24-30 градусов, ночью похолодает до +13-16 градусов. В понедельник будет наблюдаться бодрящий бриз со скоростью 1-6 метров в секунду. Во вторник и среду он сменит направление на северное и окрепнет до 2-7 метров в секунду.
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