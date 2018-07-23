Средний Урал ждет жаркая неделя

Начало рабочей недели на Среднем Урале выдастся жарким. По прогнозам синоптиков, днем 23-25 июля воздух прогреется до 24-31 градуса. В понедельник, 23 июля, солнце временами будет скрываться за облаками, в другие дни ожидается малооблачная погода. Ночью столбики термометра будут опускаться до плюс 10-16 градусов, передает "Уралинформбюро"

Кроме того, сегодня будет дуть переменный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду, 24-25 июля он усилится до 2-7 метров с порывами до 10 метров в секунду и сменит направление на северный. Осадков не ожидается.

В столице Урала днем 23-25 июля будет жарко, без дождей, столбики термометров поднимутся до +24-30 градусов, ночью похолодает до +13-16 градусов. В понедельник будет наблюдаться бодрящий бриз со скоростью 1-6 метров в секунду. Во вторник и среду он сменит направление на северное и окрепнет до 2-7 метров в секунду.