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В конце июля красноярцам обещают дожди и холодные ночи
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В конце июля красноярцам обещают дожди и холодные ночи 

sibnovosti.ru 31 минуту назад
Фото: sibnovosti.ru
Нежаркая и облачная погода ожидается в Красноярске до конца рабочей недели. Средняя температура будет ниже климатической нормы на два градуса. По данным Gismeteo.ru, сегодня, 23 июля, столбики термометров поднимутся до +24°C.
«Переменная облачность, небольшой дождь. Днем 23 июля ожидается температура воздуха местами 26-31°C», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.
Во вторник, 24 июля, синоптики прогнозируют кратковременный дождь и до 26°C тепла днем, при этом ночью похолодает до +12…+14°C.
«24 июля по центральным и южным районам Красноярского края местами ожидаются грозы», — рассказали метеорологи.
В последующие три дня погода практически не изменится — воздух прогреется до +23…+26°C. Не исключена вероятность кратковременных дождей с грозами. Ночные температуры продолжат постепенно опускаться.
Более подробный прогноз погоды вы можете посмотреть здесь.
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