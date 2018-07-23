В конце июля красноярцам обещают дожди и холодные ночи

Нежаркая и облачная погода ожидается в Красноярске до конца рабочей недели. Средняя температура будет ниже климатической нормы на два градуса. По данным Gismeteo.ru, сегодня, 23 июля, столбики термометров поднимутся до +24°C.

«Переменная облачность, небольшой дождь. Днем 23 июля ожидается температура воздуха местами 26-31°C», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 24 июля, синоптики прогнозируют кратковременный дождь и до 26°C тепла днем, при этом ночью похолодает до +12…+14°C.

«24 июля по центральным и южным районам Красноярского края местами ожидаются грозы», — рассказали метеорологи.

В последующие три дня погода практически не изменится — воздух прогреется до +23…+26°C. Не исключена вероятность кратковременных дождей с грозами. Ночные температуры продолжат постепенно опускаться.

Более подробный прогноз погоды вы можете посмотреть здесь.