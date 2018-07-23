Готовьте прохладительное: жара вернётся в Екатеринбург на всю неделю

Лёгкая прохлада выходных сменится новой порцией качественного июльского зноя. Начиная с сегодняшнего вечера и почти до конца недели будет шпарить солнце. И это — при едва заметном ветре и нулевой вероятности осадков.

Сегодня, в понедельник, столбик термометра поднимется до +26 °С, завтра, уже до +20 °С, а со среды по пятницу будет и вовсе +30 °С. Немного прохладнее, по долгосрочным прогнозам Росгидромета , станет только в воскресенье — +24 °С и немного пасмурно.

Очевидно, что такие метеоусловия спровоцируют смог. Поэтому, при всей нашей любви к лету, нужно быть внимательными к своему здоровью. Медики советуют в такую жару носить лёгкую одежду их натуральных тканей, пить побольше воды, чаще принимать охлаждающий душ и перейти на низкокалорийную диету. Все рекомендации читайте в нашей инструкции.