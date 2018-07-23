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Готовьте прохладительное: жара вернётся в Екатеринбург на всю неделю
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Готовьте прохладительное: жара вернётся в Екатеринбург на всю неделю 

e1.ru 37 минут назад
Фото: e1.ru
Лёгкая прохлада выходных сменится новой порцией качественного июльского зноя. Начиная с сегодняшнего вечера и почти до конца недели будет шпарить солнце. И это — при едва заметном ветре и нулевой вероятности осадков.
Сегодня, в понедельник, столбик термометра поднимется до +26 °С, завтра, уже до +20 °С, а со среды по пятницу будет и вовсе +30 °С. Немного прохладнее, по долгосрочным прогнозам Росгидромета, станет только в воскресенье — +24 °С и немного пасмурно.
Очевидно, что такие метеоусловия спровоцируют смог. Поэтому, при всей нашей любви к лету, нужно быть внимательными к своему здоровью. Медики советуют в такую жару носить лёгкую одежду их натуральных тканей, пить побольше воды, чаще принимать охлаждающий душ и перейти на низкокалорийную диету. Все рекомендации читайте в нашей инструкции.
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