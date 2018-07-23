Афинский Акрополь временно недоступен для туристов 

Данные ограничения вводятся для защиты посетителей и сотрудников исторического комплекса.
Туристы, решившие отдохнуть в Греции не смогут посмотреть древний Афинский Акрополь. По крайней мере, до второй половины понедельника. Причина в установившейся в регионе жаре и африканской пыли, которая поступает в регион с горячим воздухом.
В последние дни воздух в Аттике раскалился до 40 градусов.
По информации министерства культуры и спорта Греции, данные ограничения вводятся для защиты посетителей и сотрудников.
Акрополь в Афинах является самым посещаемым памятником истории в Греции. В 2017 году его посетили 2,766 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Кстати, из-за аномальной жары в Японии умерли не менее 13 человек (подробнее…)