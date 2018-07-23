Второй воскресный потоп в Волгограде: хроника

На Волгоград 22 июля обрушился сильный грозовой ливень. Как и неделю назад, город-герой оказался не готов к приёму разгулявшейся стихии.

Штормовое предупреждение объявлено до вечера вторника

Синоптики с утра прогнозировали дожди с грозами грозами. МЧС объявило на территории Волгоградской области штормовое предупреждение.

— По сообщению Волгоградского ЦГМС, до конца суток, а также в понедельник и во вторник по Волгоградской области местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра порывами до 20–25 м/с. — сообщали в ведомстве.

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Обещанный ливень пришёл с юга. В Красноармейском районе дождь начался около 16:00. Сильный ветер повалил несколько деревьев, а на острове Сарпинском размыло дороги.

— Льёт как из ведра. Приехали называется отдохнуть на дачу. В дачном посёлке отключился свет. Нас всем посёлком вытаскивали. Пытались вытащить пару уазиков и «Ленд Крузер». Справился только трактор, — рассказал V1.ru Александр Седячко.

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За полчаса грозовые тучи добрались до центра Волгограда.

На улице Карла Маркса возле дома № 19 в микрорайоне Тулака от сильного ветра во время ливня обрушилось дерево.

— На улице 7-й Гвардейской вместе с дождём с неба начал падать град, — сообщил Алексей Гуреев.

Потоки воды устремились к рокадной дороге, открытой после ликвидации последствий большого потопа в среду.

— На Нулевой Продольной вода поднялась по пояс и угрожает безопасности горожан. На проезжую часть вновь выпала глиняная масса, — сообщили сотрудники полиции корреспонденту V1.ru. — Проезд по улице 7-й Гвардейской от перекрёстка с улицей Чуйкова в сторону рокадной дороги временно ограничен до устранения всех последствий.

Ливень сопровождался грозой. На улице Рокоссовского молния ударила по зданию, стоящему рядом с «Красными казармами». Разрушенная стена обвалилась. Кирпичи раскидало по проезжей части.

В это время на «Волгоград Арену» спешили на игру «Ротора» и «Луча» волгоградские болельщики. Вода протекала на проходных. От фанатов огородили смотровую площадку у стадиона со стороны Волги.

— Набережную огородили заборами. Охранники просили не терять времени и не класть сумки на ленты, — сообщал корреспондент V1.ru со стадиона. — Всё равно они из-за дождя не работают, — уточнили контролеры.

Автор: Снежана Бурмистрова

В администрации Волгограда обещали не перекрывать в связи с футболом движение по проспекту Ленина и Нулевой Продольной. Но большое скопление воды на главных магистралях города внесло коррективы в планы мэрии.

От 39-й Гвардейской сотрудниками ДПС проезд в центр был закрыт. Рокадная дорога была перекрыта вначале от улицы Комсомольской до улицы Крылова. А позднее ограничение движения транспорта коснулось только участка от 7-й Гвардейской до Мамаева кургана.

Нервы от очередного перекрытия ключевых магистралей города выдержали не у всех. На перекрёстке рядом с остановкой «Центральный парк культуры и отдыха» сотрудник ДПС, после выезда задом внедорожника на проспект Ленина, безуспешно пытался догнать водителя, чуть было не разбив ему боковое стекло.

Директор МБУ «Северное» Евгений Головко рассказал V1.ru, что глобальных проблем в городе после ливня не было.

— Нулевую Продольную немного подтопило. Рокадная дорога остаётся закрытой. Обрушений и сильных подмывов склонов от «Волгоград Арены» до моста через Волгу не было. Просто дорогу немного залило, — сообщил Евгений Головко. — О других повреждениях объектов инфраструктуры после ливня мне не известно.

На час приостановил движение скоростной трамвай.

— В Краснооктябрьском районе на линию движения скоростного трамвая упало дерево. В течение часа работники аварийной службы убрали его и движение было восстановлено. — рассказали V1.ru в МУП «Метроэлектротранс».

Какое-то время не выходили на маршруты трамваи от разворотного кольца на улице Краснознаменской.

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Автор: Анна Игнатенко

Над Центральным районом после ливня появилась двойная радуга, а разгулявшаяся стихия направилась в северную часть города. В Тракторозаводском районе без электричества остался частный сектор возле Алюминиевого завода.

— В посёлке Алюминиевого завода из-за грозы нет света. Обзвонили что только можно. Или трубки не берут или телефоны выключены, — написала в социальных сетях Ольга Власова . — Весь поселок сидит без света.

Штормовое предупреждение объявлено до вечера вторника. Работа общественного транспорта в Волгограде восстановлена. Нулевую Продольную в третий раз за неделю затопило, а болельщики «Ротора» не пожалели, что рискнули сходить на матч.

Автор: Алина Сидоренко

Игра на «Волгоград Арене» завершилась победой волгоградской команды со счётом 1–0. Волгоградцы до финального свистка стали покидать стадион, в надежде поскорее добраться домой.

О сроках восстановления движения на рокадной дороге и масштабе нарушений работы объектов инфраструктуры с мэрии пока не сообщают. Новостной портал V1.ru вёл онлайн-трансляцию о том, как Волгоград переживал второй воскресный ливень.

За последнюю неделю в регионе штормовое предупреждение объявлялось три раза. В прошлое воскресенье в Волгограде несколько дней ликвидировали последствия большого потопа. Новостной портал V1.ru вёл онлайн-трансляцию о случившемся затоплении города-героя и собрал все материалы в отдельной хронике.

В пятницу утром прошёл ещё один дождь. Была перекрыта Нулевая Продольная и подтоплены улицы в Красноармейском районе. Городские службы перешли на усиленный режим работы.