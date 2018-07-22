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В понедельник москвичей ждет облачная погода с небольшими дождями
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В понедельник москвичей ждет облачная погода с небольшими дождями 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В понедельник, 23 июля, погода в столице будет облачной, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщается на официальном портале Гидрометцентра.
В ночь на понедельник в городе похолодает до 16–18 градусов выше ноля. В некоторых районах будет идти дождь.
Днем в воскресенье столбики термометров поднимутся до отметки 23–25 градусов тепла. В течение дня будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.
Погода в столичном регионе изменится к среде, 25 июля. Тропические дожди сменит жара. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, к середине недели воздух прогреется до 30 градусов тепла.
К четвергу показатели термометров приблизятся к отметке в плюс 30 градусов. К следующим выходным температура в столице и вовсе перейдет за эту отметку.
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