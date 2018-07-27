В Москве в пятницу ожидается до +29°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +27 до +29°С.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/c. Давление 751 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что на столичный регион надвигается циклон из Украины. Синоптики подчеркивали, что в регионе ожидается усиление ветра, а максимальная температура воздуха составит +22°С.

Согласно другим прогнозам, в Москву к выходным вернется жара.