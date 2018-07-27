Пошла жара. В пятницу воздух в Москве прогреется до +29

Жара до +29 градусов придет в столицу в пятницу, 27 июля. Погода будет облачной с прояснениями, возможны кратковременные дожди, сообщает Гидрометцентр России

В ночные часы температура составит +18… +20 градусов. Днем воздух прогреется до +27… +29 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, предстоящий период жары окажется самым продолжительным этим летом и продлится до конца месяца.