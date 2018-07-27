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Пошла жара. В пятницу воздух в Москве прогреется до +29
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Пошла жара. В пятницу воздух в Москве прогреется до +29 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Жара до +29 градусов придет в столицу в пятницу, 27 июля. Погода будет облачной с прояснениями, возможны кратковременные дожди, сообщает Гидрометцентр России.
В ночные часы температура составит +18… +20 градусов. Днем воздух прогреется до +27… +29 градусов.
Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
По прогнозам синоптиков, предстоящий период жары окажется самым продолжительным этим летом и продлится до конца месяца.
В связи с повышением температуры в Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности. Специалисты рекомендовали физические нагрузки и ограничить прогулки в жару. Помещения следует проветривать.
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