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В столице объявлен желтый уровень опасности
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«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе на 25 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на среду, 25 июля 2018 г., из-за грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в среду, 25 июля, в столичном регионе будет облачно, пройдет небольшой дождь, местами гроза. В столице температура воздуха днем составит 24-26 градусов, по области — 22-27 градусов. Ветер восточный 5-10 м/c. Ночью температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов, по области — 15-20 градусов.
Ранее Гидрометцентр России объявлял «желтый» уровень погодной опасности в регионе на 16, 17, 18, 19 и 20 июля из-за грозы и сильного ветра.
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