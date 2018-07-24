В столице объявлен желтый уровень опасности

«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе на 25 июля

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на среду, 25 июля 2018 г., из-за грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в среду, 25 июля, в столичном регионе будет облачно, пройдет небольшой дождь, местами гроза. В столице температура воздуха днем составит 24-26 градусов, по области — 22-27 градусов. Ветер восточный 5-10 м/c. Ночью температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов, по области — 15-20 градусов.