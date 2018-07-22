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Синоптики рассказали, когда в столицу вернется жара
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Синоптики рассказали, когда в столицу вернется жара 

Газета.Ru 19 минут назад
Погода в столичном регионе изменится к среде, 25 июля. На смену тропическим дождям придет яркое солнце и тридцатиградусная жара, передает сетевое издание m24.ru.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Сейчас погода в столице необычная: ночи по-настоящему южные, я бы даже сказал турецкие — 20 градусов; дни по температуре как в Питере — 23-26 градусов. А по осадкам мы сейчас как будто в субтропиках осенью. В понедельник и вторник будет примерно то же самое, но вот со среды начнутся изменения", — сказал он.
По прогнозам синоптиков, в результате антициклона столбики термометров в среду поднимутся до 27-28 градусов, в к четвергу приблизятся к отметке в +30 градусов. К следующим выходным температура в столице и вовсе перейдет за эту отметку.
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