Синоптики рассказали, когда в столицу вернется жара

Погода в столичном регионе изменится к среде, 25 июля. На смену тропическим дождям придет яркое солнце и тридцатиградусная жара, передает сетевое издание m24.ru

Роман Вильфанд. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ

"Сейчас погода в столице необычная: ночи по-настоящему южные, я бы даже сказал турецкие — 20 градусов; дни по температуре как в Питере — 23-26 градусов. А по осадкам мы сейчас как будто в субтропиках осенью. В понедельник и вторник будет примерно то же самое, но вот со среды начнутся изменения", — сказал он.

По прогнозам синоптиков, в результате антициклона столбики термометров в среду поднимутся до 27-28 градусов, в к четвергу приблизятся к отметке в +30 градусов. К следующим выходным температура в столице и вовсе перейдет за эту отметку.