Жителей Ленобласти предупредили о шторе с грозой и ливнем 23 июля

Сегодня, 22 июля, стало известно, что жителей Ленинградской области предупредили об ухудшении погодных условий в регионе, передает «Инфореактор».

Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 июля в Ленинградской области местами ожидаются кратковременные дожди, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сообщается, что ночью и утром в отдельных районах будет сильный туман. Также усилится ветер при грозе.