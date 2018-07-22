Жертвами тропического циклона на Филиппинах стали пять человек, более 720 тыс. пострадали

Манила, 22 июля / Синьхуа / — Правительство Филиппин сегодня заявило, что из-за влияния тропического циклона в последние дни на севере и в центральной части Филиппин продолжаются сильные ливни, в настоящее время погибли не менее пяти человек, еще 720 тыс. жителей пострадали.

Национальная комиссия Филиппин по минимизации последствий стихийных бедствий сегодня сообщила о том, что продолжающиеся неделю сильные ливни привели к гибели пяти человек в провинциях Горная, Восточный Негрос, Антике и Западный Негрос. Еще 720 тыс. человек пострадали, в том числе 230 тыс. человек, укрывавшихся в созданных правительством эвакуационных центрах.

В настоящее время во многих провинциях объявлено чрезвычайном положении в связи со стихийным бедствием. —0—