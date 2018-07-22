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Жертвами тропического циклона на Филиппинах стали пять человек, более 720 тыс. пострадали
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Жертвами тропического циклона на Филиппинах стали пять человек, более 720 тыс. пострадали 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Манила, 22 июля /Синьхуа/ — Правительство Филиппин сегодня заявило, что из-за влияния тропического циклона в последние дни на севере и в центральной части Филиппин продолжаются сильные ливни, в настоящее время погибли не менее пяти человек, еще 720 тыс. жителей пострадали.
Национальная комиссия Филиппин по минимизации последствий стихийных бедствий сегодня сообщила о том, что продолжающиеся неделю сильные ливни привели к гибели пяти человек в провинциях Горная, Восточный Негрос, Антике и Западный Негрос. Еще 720 тыс. человек пострадали, в том числе 230 тыс. человек, укрывавшихся в созданных правительством эвакуационных центрах.
В настоящее время во многих провинциях объявлено чрезвычайном положении в связи со стихийным бедствием. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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