В Москву возвращается 30-градусная жара

Гидрометцентр России обещает прекращение осадков уже к среде на будущей неделе.

В столицу возвращается 30-градусная жара: она может установиться уже 25-26 июля. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик охарактеризовал погоду в Москве как необычную: ливни как осенью в субтропиках, теплые и душные ночи. Теперь на смену ливням идет настоящая жара: во второй половине недели в Москве установится антициклон, столбики термометров приблизятся к отметке в плюс 30, а в выходные поднимутся еще выше.

В ближайшие же два дня сохранится прежняя погода: высокая вероятность осадков, высокая влажность.