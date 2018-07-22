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В Москву возвращается 30-градусная жара
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В Москву возвращается 30-градусная жара 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Гидрометцентр России обещает прекращение осадков уже к среде на будущей неделе.
В столицу возвращается 30-градусная жара: она может установиться уже 25-26 июля. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик охарактеризовал погоду в Москве как необычную: ливни как осенью в субтропиках, теплые и душные ночи. Теперь на смену ливням идет настоящая жара: во второй половине недели в Москве установится антициклон, столбики термометров приблизятся к отметке в плюс 30, а в выходные поднимутся еще выше.
В ближайшие же два дня сохранится прежняя погода: высокая вероятность осадков, высокая влажность.
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