ФК «Ротор» в первой домашней игре сезона обыграл «Луч» 

Футболисты волгоградского клуба обыграли соперников из Владивостока со счетом 1:0. Единственный и победный гол в ворота гостей на 73-й минуте забил Александр Коротаев.
Несмотря на непогоду, на стадионе сегодня побывали более 30 тысяч болельщиков. Поклонники футбола добирались до спортивной площадки пешком, так как после сильного ливня остановились некоторые трамвай и троллейбусы. Также были перекрыты Первая и Нулевая Продольные.
Как ранее писал РИА34, сильный дождь начался в Волгограде около шести часов вечера. Сначала непогода разбушевалась на юге Волгограда — в Красноармейском районе. Затем в центре, а потом накрыла север города.
Уже трижды за неделю МЧС сообщало об экстренном предупреждении из-за непогоды. Особенно город пострадал после осадков в прошлое воскресение, когда оказались не только затоплены дороги. Около «Волгоград Арены» сильнейший дождь смыл склон и ушли под землю тротуары.