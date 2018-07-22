ФК «Ротор» в первой домашней игре сезона обыграл «Луч»

Футболисты волгоградского клуба обыграли соперников из Владивостока со счетом 1:0. Единственный и победный гол в ворота гостей на 73-й минуте забил Александр Коротаев

Несмотря на непогоду, на стадионе сегодня побывали более 30 тысяч болельщиков. Поклонники футбола добирались до спортивной площадки пешком, так как после сильного ливня остановились некоторые трамвай и троллейбусы. Также были перекрыты Первая и Нулевая Продольные.

Как ранее писал РИА34, сильный дождь начался в Волгограде около шести часов вечера. Сначала непогода разбушевалась на юге Волгограда — в Красноармейском районе. Затем в центре, а потом накрыла север города.