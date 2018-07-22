Ещё
ФК «Ротор» в первой домашней игре сезона обыграл «Луч»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФК «Ротор» в первой домашней игре сезона обыграл «Луч» 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Футболисты волгоградского клуба обыграли соперников из Владивостока со счетом 1:0. Единственный и победный гол в ворота гостей на 73-й минуте забил Александр Коротаев.
Несмотря на непогоду, на стадионе сегодня побывали более 30 тысяч болельщиков. Поклонники футбола добирались до спортивной площадки пешком, так как после сильного ливня остановились некоторые трамвай и троллейбусы. Также были перекрыты Первая и Нулевая Продольные.
Как ранее писал РИА34, сильный дождь начался в Волгограде около шести часов вечера. Сначала непогода разбушевалась на юге Волгограда — в Красноармейском районе. Затем в центре, а потом накрыла север города.
Уже трижды за неделю МЧС сообщало об экстренном предупреждении из-за непогоды. Особенно город пострадал после осадков в прошлое воскресение, когда оказались не только затоплены дороги. Около «Волгоград Арены» сильнейший дождь смыл склон и ушли под землю тротуары.
ria34.ru: последние новости
Ливни и шквалистый ветер прогнозируют в Волгоградской области в ближайшие три дня МЧС вновь предупреждает о грозах и ветре до 18 м/с в Волгоградской области Дожди задержатся в Волгограде еще на три дня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Астраханью: погибли дети58
Трамп снова попался201
Раскрыт финансировавший «русскую шпионку» миллиардер27
Греция меняет тон в отношении России247
Вернуть НДС: мундиаль заставил Россию раскошелиться39
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение