Синоптики: Оренбуржье охватит Скандинавский антициклон 

В выходные дни в Оренбуржье сохранялась неустойчивая погода, сформированная прохождением атмосферного фронта, сообщают синоптики Приволжского УГМС. Местами прошли дожди и прогремели грозы. Восточный ветер усиливался до порывистого, а температурный фон понижался.
В понедельник Оренбургскую область охватит обширный Скандинавский антициклон, который начнет закачивать холодный арктический воздух на нашу территорию, облаков станет меньше и осадки прекратятся. Во вторник температура воздуха начнет повышаться, и к среде достигнет +32 градусов Цельсия.