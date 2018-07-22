Синоптики: Оренбуржье охватит Скандинавский антициклон

В выходные дни в Оренбуржье сохранялась неустойчивая погода, сформированная прохождением атмосферного фронта, сообщают синоптики Приволжского УГМС. Местами прошли дожди и прогремели грозы. Восточный ветер усиливался до порывистого, а температурный фон понижался.