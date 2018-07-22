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Синоптики: Оренбуржье охватит Скандинавский антициклон
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Синоптики: Оренбуржье охватит Скандинавский антициклон 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В выходные дни в Оренбуржье сохранялась неустойчивая погода, сформированная прохождением атмосферного фронта, сообщают синоптики Приволжского УГМС. Местами прошли дожди и прогремели грозы. Восточный ветер усиливался до порывистого, а температурный фон понижался.
В понедельник Оренбургскую область охватит обширный Скандинавский антициклон, который начнет закачивать холодный арктический воздух на нашу территорию, облаков станет меньше и осадки прекратятся. Во вторник температура воздуха начнет повышаться, и к среде достигнет +32 градусов Цельсия.
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