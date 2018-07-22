Непогода привела к закрытию одной из дорог к «Волгоград-Арене» перед матчем ФНЛ

Сильный ливень привел к закрытию одной из рокадных дорог между правым берегом Волги и «Волгоград-Ареной», на которой сегодня проходит матч 2-го тура ФНЛ между «Ротором» и «Лучом».

— Из-за сильного ливня с грозой, по интенсивности очень схожего с тем, что обрушился на город неделю назад, 15 июля временно ограничено движение автотранспорта по рокадной дороге на отрезке, где магистраль проходит между Волгой и стадионом, — цитирует ТАСС представителя мэрии Волгограда

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных ливней неделю назад были подтоплены служебные помещения на нижних уровнях «Волгоград-Арены», а также размыт насыпной откос возле стадиона.

Ротор — Луч