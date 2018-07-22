Одна из дорог к «Волгоград-Арене» была закрыта перед матчем ФНЛ из-за ливня

ВОЛГОГРАД , 22 июля. / ТАСС /. Сильный ливень стал причиной закрытия движения по рокадной дороге между правым берегом Волги и «Волгоград-Ареной», на которой должен пройти матч чемпионата Футбольной национальной лигой (ФНЛ) между местным «Ротором» и владивостокским «Лучом». Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе администрации города.

Сильный ливень с грозой начался за два часа до стартового свистка встречи (19:00 мск) и продолжался час.

"Из-за сильного ливня с грозой, по интенсивности очень схожего с тем, что обрушился на город неделю назад, 15 июля временно ограничено движение автотранспорта по рокадной дороге на отрезке, где магистраль проходит между Волгой и стадионом", — сообщил представитель волгоградской мэрии, отметив, что более ни на каких участках движение не прерывалось.

Неделю назад из-за сильных ливней в Волгограде был объявлен режим ЧС. Были подтоплены служебные помещения на нижних уровнях стадиона «Волгоград-Арена». Также был размыт насыпной откос возле стадиона.

Из-за непогоды был также отменен концерт духового оркестра, который должен был пройти в местном парке.