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Одна из дорог к «Волгоград-Арене» была закрыта перед матчем ФНЛ из-за ливня
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Одна из дорог к «Волгоград-Арене» была закрыта перед матчем ФНЛ из-за ливня 

ТАСС 52 минуты назад
ВОЛГОГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Сильный ливень стал причиной закрытия движения по рокадной дороге между правым берегом Волги и «Волгоград-Ареной», на которой должен пройти матч чемпионата Футбольной национальной лигой (ФНЛ) между местным «Ротором» и владивостокским «Лучом». Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе администрации города.
Сильный ливень с грозой начался за два часа до стартового свистка встречи (19:00 мск) и продолжался час.
"Из-за сильного ливня с грозой, по интенсивности очень схожего с тем, что обрушился на город неделю назад, 15 июля временно ограничено движение автотранспорта по рокадной дороге на отрезке, где магистраль проходит между Волгой и стадионом", — сообщил представитель волгоградской мэрии, отметив, что более ни на каких участках движение не прерывалось.
Неделю назад из-за сильных ливней в Волгограде был объявлен режим ЧС. Были подтоплены служебные помещения на нижних уровнях стадиона «Волгоград-Арена». Также был размыт насыпной откос возле стадиона.
Из-за непогоды был также отменен концерт духового оркестра, который должен был пройти в местном парке.
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