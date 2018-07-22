Народный календарь. 23 июля. День Антония

По народным приметам, в этот день начинал расцветать картофель.

На водоемах появлялось большое количество ряски, которой питается рыба. Жители сел вылавливали ее, чтобы ряской кормить домашнюю птицу. Еще на ее основе готовили удобрения.

Однако сельчане всегда с опаской относились к тем местам, где появлялась ряска, так как считали, что там водятся русалки. Поэтому 23 июля не советовали ходить к водоемам. Предполагалось, что нечистая сила может увлечь человека и затянуть его в воду.

23 июля в православной церкви почитали Антония Печерского, которого еще называли Громовержцем. Он известен как основатель Киево-Печерской лавры, а также тем, что является покровителем российских монархов.

С этим днем связано много примет:

— На прудах появилось много ряски — год будет удачным;

— Ночью 23 июля гроза — к хорошей погоде;

— По берегу прыгают лягушки — будет хорошая погода;

— Если 23 июля приходится на среду или пятницу и в этот день гремит дождь, то обязательно на реках будет хороший клев рыбы;

— Гулкий гром — ожидай ливня.

Именины 23 июля отмечают: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Егор, Леонтий, Нестор, Петр, Степан.