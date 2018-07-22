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Повышенный уровень погодной опасности продлили в московском регионе
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Повышенный уровень погодной опасности продлили в московском регионе 

Газета.Ru 1 час назад
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в московском регионе до воскресенья 22 июля из‐за грозы и сильного ветра, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду, передает телеканал «360».
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Желтый" уровень является третьим из пяти уровней погодной опасности и означает потенциально опасную погоду.
В воскресенье москвичей и жителей области ждет пасмурная погода, сопровождающаяся непродолжительными ливнями. Похолодания не ожидается. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ночью будет по-южному тепло: +18°С … +20°С. Днем максимальная температура воздуха составит +27 градусов.
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