Повышенный уровень погодной опасности продлили в московском регионе

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в московском регионе до воскресенья 22 июля из‐за грозы и сильного ветра, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду, передает телеканал «360».

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Желтый" уровень является третьим из пяти уровней погодной опасности и означает потенциально опасную погоду.

В воскресенье москвичей и жителей области ждет пасмурная погода, сопровождающаяся непродолжительными ливнями. Похолодания не ожидается. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ночью будет по-южному тепло: +18°С … +20°С. Днем максимальная температура воздуха составит +27 градусов.