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Желтый уровень опасности погоды продлили в столице на воскресенье
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Желтый уровень опасности погоды продлили в столице на воскресенье 

Газета.Ru 1 час назад
Синоптики продлили предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях до воскресенья, 22 июля, передает сетевое издание m24.ru.
Погоде в столице присвоили желтый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра. Предупреждения продлевают уже неделю. Они затрагивают и все соседние со столичным регионом области.
Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, воскресенье в городе немного похолодает — днем столбики термометров покажут около 24 градусов тепла. Ветер также слегка ослабнет, в субботу при порывах его скорость составляет около 17 метров в секунду, а 22 июля — до 15 метров в секунду. Сократится и объем осадков — обильного дождя не ожидается.
Ранее в конце рабочей недели в столице суммарно выпало почти 35 процентов месячной нормы осадков. Синоптики называют теплую и очень сырую погоду в столице обострением «Балтийского синдрома».
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